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Спорткар для семьи: новый заряженный универсал BMW показали на первых фото

  • 28.01.2025, 16:04
Спорткар для семьи: новый заряженный универсал BMW показали на первых фото

Модель будут предлагать исключительно с полным приводом.

Новый BMW M3 Touring станет еще быстрее. Заряженному универсалу готовят более мощную версию CS. Семейный спорткар презентуют в этом году, а пока на странице BMW в Instagram показали первые тизеры авто.

Универсал BMW M3 Touring CS проходит испытания на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг. Тестовое авто оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали дизайна можно разглядеть.

Как и седан BMW M3 CS, универсал отличается несколько измененной решеткой радиатора, иным обвесом и новыми коваными дисками диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

Салон авто не показали, но по аналогии с седаном там установят спортивные кресла. Универсал BMW M3 CS останется семейным авто с просторным салоном и большим (500-1510 л) багажником.

Новый BMW M3 CS оснастят улучшенной версией 3,0-литровой турбошестерни, которая развивает 550 л. с. и 650 Н∙м. Разгон до 100 км/ч займет 3,4 с, а максимальную скорость ограничат на 290 или 300 км/ч.

Спортивный универсал BMW будут предлагать исключительно с полным приводом. Он получит перенастроенную подвеску и увеличенные тормоза. Ожидается, что выпустят всего 2000 таких авто.

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