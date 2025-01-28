В Чечерске сельчанин ударил милиционера головой в лицо 2 28.01.2025, 16:20

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Мужчина пытался помочь своей сестре.

В Чечерске в Гомельской области прошел суд за насилие в отношении милиционера. Сельчанин за удар головой в лицо осужден на 5 лет колонии усиленного режима. Уголовное дело рассматривали в актовом зале районного отдела милиции. Туда привели местных жителей, которые находятся «на различных видах профилактического учета», сообщает «Еврорадио».

Происшествие случилось осенью прошлого года. В магазине задержали «за дебош» сестру мужчины. Он попытался ей помочь, при этом был в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент сельчанин нанес удар гаишнику. Теперь же потерпевшему он должен выплатить 200 рублей компенсации морального вреда.

Районная газета пишет, что «на строгость приговора» повлияла непогашенная судимость мужчины.

В местной милиции признают, что случаи сопротивления милиционерам не являются редкостью.

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