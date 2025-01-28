«Трамп направил послание российским элитам» 28.01.2025, 16:19

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Время работает против Путина.

Украинский эксперт, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что «асадовский сценарий» в России становится все более реальным. Об этом он рассказал в интервью unian.net:

— Трамп — опытный переговорщик, и понимает, что если хочешь с кем-то договориться о чем-то, то не разговариваешь с ним в стиле «я — начальник, ты — дурак», и не шантажируешь. Я считаю, что это в большей степени послание российским элитам, которое заключается в том, что, мол, убирайте этого психа, и будем разговаривать. Уверен, Трамп прекрасно знает о требованиях Путина, которые он не может выполнить. Может ли Трамп отдать Запорожье или Донецкую область ему, демонтировать военную инфраструктуру НАТО в Европе, снять санкции с России? Это абсолютный бред. Поэтому он давит таким публичным способом для того, чтобы Путин пришел в себя. К тому же, это подрыв позиции Путина внутри страны. Там патриоты уже скулят, что Путин довел страну до такого состояния, что американцы разговаривают с ними ультимативным тоном. Даже если он пойдет на какие-то переговоры, то будет унижен все равно. И это подкашивает, в первую очередь, власть Путина. На самом деле это очень хорошо, что Трамп начал с ним так разговаривать. Это говорит о том, что «асадовский сценарий» в России становится все более реальным.

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