Пропал правитель Чечни Рамзан Кадыров 28.01.2025, 16:23

4,174

Рамзан Кадыров

Российский ставленник 18 дней не появляется в публичном поле.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров на протяжении 18 дней не появлялся на публике. Об этом пишет «Агентство» со ссылкой на анализ публикаций в его блоге и на сайте госагентства «Чечен-Информ». Последний раз глава Чечни сообщал о своем участии в публичных событиях 8 января.

В тот день он присутствовал на открытии мемориала своему отцу Ахмату Кадырову, проинспектировал центральную часть Грозного и провел совещание с руководителями подразделений МВД.

С 8 января никакой информации о его активности не публиковалось. Лишь 26 января Кадыров сообщил, что посетил репетицию фольклорного ансамбля «Нохчо». В сопроводительном видео глава республики сидел в пустом зале вместе с руководительницей ансамбля Аминой Ахмадовой. Однако, как отмечает «Агентство», эта публикация могла быть «консервой» — заранее записанным материалом, выпущенным для создания иллюзии текущей деятельности.

Подозрения вызывает одежда Кадырова на видео. В ролике он был одет в толстовку и жилетку — одежду, не вполне соответствующую температуре 26 января, когда в Грозном было около +4 градусов. Например, в начале января, при схожих температурах, он носил куртку.

Подобные длительные исчезновения Кадырова из публичного поля наблюдались и раньше. Так, в январе 2024 года он тоже отсутствовал 18 дней. По данным «Новой газеты. Европа», еще в 2019 году врачи диагностировали у главы Чечни некроз поджелудочной железы. Это заболевание стало причиной частых отпусков по состоянию здоровья и пропуска важных мероприятий.

Осенью 2023 года, по информации издания, Кадыров пережил обострение болезни, сопровождавшееся острой легочной недостаточностью. Источники утверждают, что он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу. Причиной кризиса могла стать передозировка транквилизатора «Дормикум», который используют для снятия тревожности и болей. Также сообщалось, что результаты МРТ мозга Кадырова вызвали серьезные опасения у его ближайшего окружения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com