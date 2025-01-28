Загруженный мост в центре Минска закроют для движения 2 28.01.2025, 16:30

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До следующей зимы.

Движение транспортных средств по мосту между ул. Московской и пр. Независимости будет запрещено с 00:00 10 февраля до 00:00 1 декабря в связи с проведением его капитального ремонта с модернизацией, пишут «Минск-новости».

Кроме того, временное ограничение движения транспорта введут на участке ул. Бобруйской от ул. Ленинградской до ул. Мясникова с 00:00 10 февраля до 00:00 31 октября.

В действующие маршруты общественного транспорта вносятся незначительные изменения, места остановок останутся прежними.

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