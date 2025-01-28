«Белорусы показали свое отношение к сумасшедшему диктатору»3
- 28.01.2025, 16:45
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Бойкот состоялся.
Читатель сайта Charter97.org рассказал, почему властям не удалось заманить белорусов 26 января на избирательные участки даже дешевой едой в буфетах:
— Белорусы в очередной раз доказали, что не продаются. И прекрасно понимают, что развлечения Лукашенко оплачиваются из их кармана. Как и то, что основная цель диктатуры – это ограбление Беларуси. А развлекаловка от красно-зеленых «артистов» у нормальных людей вызывает только отвращение.
Бойкот белорусами «выборов» показывает отношение народа к сумасшедшему диктатору и созданному им лукаморью. Этот факт грызет самозванцу сердце и разум, приближает паронаидальное существо к могиле.
Прикорытной банде стоит задуматься, сколько людей поддерживают ненавистный режим.