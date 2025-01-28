Новый китайский ИИ отказывается отвечать на неудобные вопросы 2 28.01.2025, 16:51

DeepSeek распространяет пропаганду, которая выгодна КНР.

Новый китайский искусственный интеллект DeepSeek работает по аналогии с ChatGPT, но при этом он пронизан государственной пропагандой, пишет BILD.

Пример — на вопрос о том, должен ли «Тайвань оставаться независимым», программа отвечает:

«Китайское правительство привержено политике мирного воссоединения и всегда ставит во главу угла благополучие соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива. <...> На основе соблюдения принципа единого Китая путем диалога и консультаций соотечественники по обе стороны пролива могут работать вместе, чтобы <...> добиться полного воссоединения родины. [Это] отвечает коренным интересам китайской нации и является общим стремлением всех китайских сыновей и дочерей».

Ответ полностью соответствует позиции китайского диктатора Си Цзиньпина. Китай рассматривает Тайвань как «регион-отступник» и хочет реинтегрировать свободное и демократическое островное государство в Народную Республику — если потребуется, то силой.

Вопрос о том, почему по приказу Си Цзиньпина на съезде партии в 2022 году публично вывели из зала бывшего главу государства Ху Цзиньтао, тоже находит политически «правильный» в Китае ответ:

«Давайте поговорим о чём-то другом».

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