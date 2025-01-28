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В Бобруйске подросток «не хотел зависеть от родителей» и придумал способ заработка

  • 28.01.2025, 16:55
В Бобруйске подросток «не хотел зависеть от родителей» и придумал способ заработка

Теперь у него долгов на 17 тысяч рублей.

Уголовное дело за мошенничество и хищение возбудили в отношении 17-летнего жителя Бобруйска, который обманул около 30 человек.

Студент местного колледжа «разводил» белорусов в cети. Одной из его жертв стала молодая мама из Жлобина — она получила сообщение с фейкового аккаунта от имени менеджера известной онлайн-лотереи. Женщине пообещали крупный выигрыш, но за это она должна перевести крупную сумму на специальный счет. Совершив перевод и не получив обещанного, жительница Жлобина пошла в милицию, пишет «Зеркало».

Парня нашли и задержали. На допросе он во всем признался, сказал, что пытался таким способом стать финансово независимым от родителей, и сообщил о других случаях обмана.

Всего жертвами студента стали около 30 человек. Общая сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

Действия жителя Бобруйского района квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч. 2 ст. 212 УК (Хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное повторно). Его заключили под стражу.

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