В США создали уникальный подводный дрон 28.01.2025, 17:03

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Он может превратить китайский флот в металлолом.

Американский флот может сделать ставку на безэкипажные подводные лодки в потенциальном противостоянии с Китаем в западной части Тихого океана. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс на страницах издания The Telegraph.

Недавно руководитель программы отдела беспилотных морских систем ВМС США капитан Мэтт Льюис рассказал журналистам о новой роботизированной подводной лодке Orca производства компании Boeing. По его словам, этот аппарат длиной 25 метров предназначен в первую очередь для незаметного минирования акватории.

Если эта первоначальная концепция будет одобрена, ВМС США могут приобрести десятки таких автономных подводных лодок в ближайшие годы, тратя по 50 миллионов долларов на каждую. Это поможет восполнить ожидаемый дефицит пилотируемых подводных лодок в связи со списанием старых кораблей времен холодной войны, замечает Дэвид Акс.

«Морские мины могут стать одним из самых эффективных - и самых действенных - видов оружия для преодоления самого острого кризиса, с которым американский флот может столкнуться в ближайшие несколько лет: вторжение Китая на Тайвань. Лодки Orca, разбрасывающие килевые мины, могут превратить Тайваньский пролив в водяное кладбище для китайского флота», - отмечает обозреватель.

Двигаясь бесшумно на максимальной скорости всего в несколько узлов, Orca будет фактически незаметной для китайских сил. Роботизированная субмарина могла бы проскользнуть в Тайваньский пролив, заложить мины, а затем ускользнуть. Китайские моряки могут и не подозревать, что им грозит опасность, пока их корабль не взорвется.

Безэкипажная субмарина уже готова к выполнению миссий минирования

Кроме того ВМС США разрабатывают крошечные торпеды, которые однажды могли бы стать на вооружение флотилии Orca, мины готовы уже сегодня.

Orca может автономно плавать на расстояние до 9600 км, периодически всплывая на поверхность и поднимая антенны для связи со своими дальними операторами, и, вероятно, запуская свой дизельный двигатель для зарядки аккумуляторов.

Однако Orca имеет и очевидный минус из-за ее медленной скорости. Субмарине могут потребоваться недели, чтобы добраться от безопасной базы до точки выполнения миссии и вернуться обратно.

«Поэтому если американцы собираются развернуть лодки Orca для минирования Тайваньского пролива, им лучше спланировать это заранее - и быть готовыми запустить роботизированные подводные аппараты при первых признаках мобилизации Китая», - резюмирует обозреватель.

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