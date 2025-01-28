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Почему войска КНДР могли отступить от линии фронта на Курщине

  • 28.01.2025, 17:16
  • 1,330
Почему войска КНДР могли отступить от линии фронта на Курщине

Дроны стали для северокорейцев большой проблемой.

Северокорейцы, которых диктатор КНДР Ким Чен Ын отправил в Россию для участия в войне против Украины, не научились противостоять украинским дронам и артиллерии.

Об этом во вторник, 28 января, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его словам, военнослужащие армии КНДР понесли значительные потери в Курской области и проводят сейчас с российскими командирами и своими офицерами «работу над ошибками».

По его словам, для северокорейского диктатора Ким Чен Ына также является «большой проблемой» то, что военнослужащие его армии попали в плен.

«Кроме этого, есть четкая фиксация погибших корейцев», — подчеркнул Коваленко.

Руководитель ЦПД добавил, что, согласно первоначальным договоренностям, Россия должна была максимально скрыть участие северокорейских солдат в войне против Украины, но оказалось не способной этого сделать.

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