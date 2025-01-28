Лукашенко и его систему ждет печальный итог 4 Александр Кухта

28.01.2025, 17:18

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Александр Кухта

Бог поругаем не бывает.

26 января. Воскресенье. День «перевыборов» Лукашенко. Могу ли я, священник, что-то сказать об этом? Да! И мой ответ будет – число 3765.

3765 (sic!) – столько человек в Беларуси были признаны политзаключенными с 2020 года по 2025. Много это или мало? Очень много! Потому что стать признанным политзаключенным – непростая задача.

Если вы попали в тюрьму по политической статье, это еще ничего не значит. Нужно пройти через множество формальных и неформальных фильтров, чтобы вам дали статус политзаключенного.

Во-первых, про вас должны узнать правозащитники. А это не просто. Потому что когда в стране вы такой один, про вас будут писать и за вами будут следить. Но если каждый день проходит по несколько арестов в рандомных местах, скорее всего вас не заметят. Поэтому за вами должен стоять человек (друг, мама, адвокат), который сам свяжется с правозащитниками, сообщит о вашем задержании и будет рассказывать им о вашей судьбе.

Сколько людей отсеивается на этом этапе? Никто не знает. Но я знаю о множестве случаев, когда люди, фактически являясь политзаключенными, просили чтобы правозащитники о них ничего не писали. Потому что страшно. Потому что можно остаться без имущества. Потому что можно загреметь в ШИЗО на пару месяцев. Потому что можно просто не выйти. Потому что…

Второй фильтр, через который нужно пройти, чтобы вас признали политзаключенным, – статья должна быть «политической». Например, 130, 293, 342, 361-1, 356, 368, 369 или 370. Звучит глупо, но посудите сами: если вы администрировали дворовой чат и больше режиму не к чему придраться, вас посадят за «организацию массовых беспорядков». Но если у вас есть еще и маленький бизнес, то проще прикрыться «неуплатой налогов» и посадить вас по экономической статье. Эффект такой же (потому что все всё понимают), но формально белорусский режим выглядит чуть менее людоедским.

Проблема в том, что у правозащитников нет нормального механизма (и ресурсов), чтобы мониторить подобные истории. Поэтому если вас посадили за «неуплату налогов», но по факту, за политику, вам нужно приложить миллиард усилий, чтобы доказать, что вы не жираф, и что сидите вы по политическому делу.

Сколько таких историй скрыто от нас, и не попало в официальную цифру 3765? Вопрос открытый.

Еще один важный фильтр – вы должны сидеть в тюрьме минимум несколько месяцев. Кажется просто, но на самом деле этот пункт самый интересный. Потому что тюрьмы в Беларуси не резиновые. В них сидят не только политические, но и обычные заключенные. А еще огромное количество «административщиков» (о них чуть позже).

Поэтому большая часть приговоров, которые выносят белорусские суды – это «домашняя химия». Проще говоря, вы признаетесь виновным по уголовному делу, но вместо того, чтобы посадить вас в тюрьму, вам дают очень большой штраф и отпускают домой с браслетом на ноге (или без браслета). После этого вас увольняют с работы и вносят во всевозможные черные списки. И больше найти работу вы не сможете. Нигде. Потому что государственным организациям запрещено брать таких как вы. А частники боятся проверок. И тоже не берут. Максимум, на что вы можете рассчитывать – работа уборщиком за 3 копейки.

Но это не все! Вас лишают права на частную жизнь: вы не будете спать по ночам, потому что будете ждать стука в дверь. Прийти могут в три часа ночи, в пять или в семь утра. Они проверят ваш телефон, почитают переписки, полистают фотографии. И только попробуйте не открыть дверь! Проспали? Добро пожаловать в СИЗО на 15 суток.

Каждые несколько дней вы будете обязаны являться в местный РОВД, сидеть в прокуренном кабинете и слушать лекцию про Великого Лукашенко, который всех спас. А дома вы каждый вечер будете молиться, чтобы ваш ребенок случайно не нарисовал в тетради не ту комбинацию цветов.

Вы должны будете участвовать во всех провластных мероприятиях, улыбаться и махать красно-зеленым флагом в камеру. Каждый вечер вы должны быть дома в назначенное время. И много чего еще. Несколько формальных нарушений – и «домашняя химия» превращается в реальный срок.

Многие люди не выдерживают такого давления, срываются, и попадают в тюрьму.

Но если у вас хватило сил пережить все это и остаться на «свободе», политзаключенным вас не признают. Потому что в настоящей тюрьмы вы не сидели. Такие правила. А то, что ваш дом превратили в тюрьму – штошшш…

И вот вопрос: а сколько всего политических «химиков» в Беларуси? Правильный ответ – их много. Очень много.

Однако даже «химики», напрягают собой систему. Им нужно фабриковать дела, прогонять через формальные суды, следить за ними, и много чего еще. Всех людей так не пересажаешь. Поэтому белорусский режим пошел дальше.

Вас просто сажают на сутки. Кого-то на 15 суток. Кого-то на еще 15. Кого-то на еще 15… и так пока не надоест. Каждый лайк под постом из 2020 года – повод дать новые сутки. А сколько вы лайков оставили? Вот столько и будете сидеть. А когда вас выпустят, жизнь уже не будет прежней. Потому что вы на карандаше. И молитесь, чтобы какому-нибудь товарищу майору не нужно было закрыть галочку. Потому что этой галочкой можете стать вы.

Я просто хочу сказать, что цифра 3765 – это самая верхушка айсберга. Под ней – сотни тысяч людей с поломанными судьбами. Под ней – покалеченная нация. И ужас в том, что этот молох продолжает вращаться. Потому что подписав когда-то договор с дьяволом, Лукашенко уже не может остановиться и перестать приносить ему жертвы. А жертв нужно все больше. Вот только конец у этой истории один – Лукашенко сам будет сожран теми силами, которым он служил все это время.

Не так давно меня спросили, попадёт ли Лукашенко в ад. Я сказал, что не знаю. Но потом добавил: только один грех, как сказано в Библии, не прощается. Это хула на Святого Духа: сознательное извращение Божьего мира. Когда белое называют черным, ложь выдают за правду, а зло – за добро. Хула на Святого Духа – это не просто ошибка или сбой системы, а умышленное искажение истины и установленного Богом порядка.

Так вот если Лукашенко и его система не остановятся, их итог будет печальным. Но закономерным. Потому что, как бы диктатор этот мир не ломал, Господь поругаем не бывает. Этот мир принадлежит Богу. И конец нашей истории уже написан на страницах вечности.

Аминь.

Александр Кухта, «Фейсбук»

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