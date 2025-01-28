За год аренда жилья в Минске подорожала на 15% 3 28.01.2025, 17:26

За сколько сейчас можно снять квартиру.

По разным оценкам, стоимость долгосрочной аренды квартир в Минске за 2024 год увеличилась на 10−20%. О том, сколько стоит сейчас снять квартиру, почему цены растут и, главное, будут ли они расти дальше, realt.by рассказали в агентстве недвижимости «Твоя столица».

Как говорят аналитики агентства, рост цен на этот раз «спровоцировали» не студенты, как бывало ранее, а увеличение количества людей, приехавших на заработки. В том числе из-за рубежа — из России, Украины, Таджикистана, Китая и даже Израиля.

Во многих случаях белорусские компании сами арендуют для них по 5−6 квартир через агентства. В первую очередь это касается дорогого жилья для важных специалистов и топ-менеджеров. Поэтому даже зимой на рынке очень высокий спрос.

В результате самые популярные однокомнатные квартиры с современным ремонтом, мебелью и всей бытовой техникой даже вдали от метро в январе стоят от $350, рядом с метро — от $380, а в центре города — $500 и выше. Элитные «однушки» снимают за $380–520.

Такие же двухкомнатные квартиры стоят уже от $380 до $650 в месяц в зависимости от уровня комфорта и месторасположения.

Даже в самом дешевом варианте без ремонта однокомнатные квартиры в столице сейчас обходятся нанимателям в $220−260 в месяц. Не считая, естественно, «коммуналки».

Впрочем, в агентстве рассказали, что дальнейший рост цен на рынке долгосрочной аренды маловероятен, поскольку этот потенциал был исчерпан в прошлом году и сегодня цена уже чрезмерно высока даже для Минска.

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