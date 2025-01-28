Лучший форвард Беларуси продолжит карьеру в чемпионате Польши
- 28.01.2025, 17:41
Герман Барковский переходит в «Пущу».
Пресс-служба брестского «Динамо» сообщила, что клуб достиг соглашения по трансферу 22-летнего форварда Германа Барковского с польским клубом «Пуща» из города Неполомице.
Клуб «Пуща» с сезона 2023/2024 выступает в польской Экстралиге, в прошлом сезоне он занял 12-е место из 18-ти. В текущем сезоне после первого круга он пока находится на 15-м месте.
Уроженец Бобруйска Герман Барковский начинал играть за местную «Белшину», после чего каждый год менял команды, побывав игроком «Ислочи» и «Энергетика-БГУ».
В брестское «Динамо» он пришел в прошлом году, и его дебют был очень успешным. В 2024 году на его счету было 32 проведенных матча в сине-белой форме, 12 голов и 16 голевых передач. По итогам сезона он был признан лучшим нападающим высшей лиги.
В 2022 году, играя за «Ислочь», совсем молодой тогда Барковский был лучшим бомбардиром команды, но неожиданно решил перебраться в США.