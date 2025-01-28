Казахстан начал экспортировать нефть в обход России 28.01.2025, 17:49

Первый танкер уже отправлен в Азербайджан.

Казахстан отправил в Азербайджан первый танкер с нефтью с месторождения Кашаган для транспортировки по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, пишет New Voice.

Об этом сообщила национальная нефтегазовая компания КазМунайГаз. «Первая партия нефти с Кашагана отправлена в порт Баку. Казахстанский танкер Taraz с кашаганской нефтью вышел из порта Актау в Баку. […] Далее нефть будет транспортирована по трубопроводной системе Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) до Средиземного моря», — говорится в сообщении.

С целью диверсификации маршрутов экспорта нефти Казахстан начал поставки БТД в прошлом году. Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и КазМунайГаз подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали.

В марте 2024 года между КМГ и SOCAR заключено соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана до 2,2 млн тонн в год.

Тогда же состоялась первая тестовая отправка нефти с Кашаганского месторождения через Каспийское море в Азербайджан. Прямого выхода к мировому океану Казахстан не имеет.

В ноябре 2024-го министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан изучает возможность увеличения ежегодного объема поставок нефти по трубопроводу БДТ до 20 млн тонн.

Увеличение транзита нефти через БДТ позволит Казахстану сократить более чем 80% поставок, идущих через Россию.

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