«Я сначала растерялась: что мне со всем этим «богатством» делать?» 3 28.01.2025, 17:53

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Обменник-автомат по ошибке выдал белоруске 155 рублей монетами.

Минчанка Виктория (имя изменено – прим. ред.) обратилась в редакцию «Смартпресс» и поделилась забавной историей. На днях она решила поменять $50 в автоматическом обменнике «Приорбанка», но взамен вместо 169 рублей по курсу получила… 320. Причем почти половину – монетами.

По словам Виктории, щедрый обменник она нашла по адресу ул. Белинского, 23. Все делала как обычно: выбрала валюту, вставила купюру, согласилась с суммой обмена и… из терминала посыпались монеты. Много.

«Джекпот!», – подумала минчанка и даже засняла это на видео.

Виктория признается: была уверена, что устройство просто решило выдать ей полагающуюся сумму монетами. Но тут появились и купюры – 165 рублей. И это был неожиданный поворот.

«Я сначала растерялась: что мне со всем этим «богатством» делать? Потом решила позвонить в поддержку по телефону, который отыскала на сайте банка. Девушка из банка попросила меня пересчитать монеты. Я думала, там рублей 30-40, а оказалось 155!, – рассказывает наша читательница. – На мой вопрос, может ли кто-то из банка забрать у меня эти монеты, получила ответ, что мне нужно самой подъехать в ближайшее отделение, где есть касса для физлиц, и сдать лишние деньги. В моем случае 151 рубль. Это за вычетом «добавочных» 4 рублей к тем 165-ти, что мне полагались за $50».

«Я говорю: ездить по городу и сдавать монеты в банк не входило в мои планы на день. На что мне ответили: «Можно сделать это и завтра, – продолжает рассказ Виктория. – Но я читала много историй, когда люди забирали лишние деньги, уходили, а потом оказывались в сводке «Их разыскивает милиция». Поэтому сгребла монеты в пакет и повезла в отделение на Логойском тракте».

Там приезда девушки уже ждали, пригласили в кассу, дважды пересчитали монеты и выдали приходно-кассовый ордер (есть в распоряжении редакции). На этом история вроде бы закончилась. Хотя, как говорит Виктория, «осадочек остался».

«Представители банка даже «спасибо» не сказали и не извинились за доставленные неудобства, хотя, в общем-то, это был косяк их оборудования. Я ведь могла забрать свои 4 рубля, а остальное оставить и уйти».

Прокомментировать ситуацию мы попросили пресс-службу «Приорбанка». Как только мы получим ответ, опубликуем его здесь.

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