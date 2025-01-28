Reuters: Польша планирует построить первую атомную электростанцию 28.01.2025, 17:56

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С Канадой подписано соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики.

Польша и Канада подписали соглашение, обеспечивающее правовую основу для более интенсивного сотрудничества в области ядерной энергетики, заявил сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.

Польша, которая пытается снизить свою зависимость от угля, выбрала компанию Westinghouse Electric для строительства своей первой атомной электростанции на побережье Балтийского моря, но финансирование все еще не полностью согласовано, информирует Reuters.

«Канада является основным поставщиком технологий для первой польской АЭС — Westinghouse принадлежит канадским компаниям. Сотрудничество по малым модульным реакторам также очень важно», — сказал Туск.

В 2023 году Польша разрешила строительство 24 блоков малых модульных реакторов на шести площадках, сообщила компания Orlen Synthos Green Energy (OSGE) — совместное предприятие крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen (PKN.WA) и химической компании Synthos. Компания планирует развернуть первые в стране малые модульные реакторы к 2030 году.

Туск также заявил, что Польша нуждается в новых источниках энергии, если хочет стать лидером в области новых технологий.

«Сегодня утром я встретился с главой Google, который без всяких подсказок сказал, что Польша должна стать европейским центром, когда речь идет об искусственном интеллекте и кибербезопасности», — добавил он.

Ранее правительство Польши назвало стоимость строительства первой в стране АЭС. Строительство первой атомной электростанции в Польше, доверенное американской компании Westinghouse Electric, будет стоить около 20 миллиардов долларов, заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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