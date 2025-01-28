В Беларуси в банкротство ушел крупный фармдистрибьютор 28.01.2025, 18:10

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Общая задолженность компании превышает 21,3 млн рублей в эквиваленте.

Продолжается история банкротства некогда крупнейшего игрока фармацевтического рынка Беларуси. После начала ликвидации в конце 2022 года в банкротство ушла компания «Фармин». Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

С середины 1990-х некогда крупного оптово-розничного игрока фармацевтического рынка Беларуси развивал белорусский бизнесмен Иннокентий Ясновский. Компания «Фармин» была создана в начале марта 2000 года. Ее основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтическими, ветеринарными, медицинскими и ортопедическими товарами.

Компания была известна на белорусском рынке своим розничным бизнесом — сетью «Любимая аптека». В 2022 году под этим брендом работало более 100 аптек.

Проблемы у компании начались осенью 2022 года, когда она не смогла выплатить долги поставщикам и кредиторам. Тогда они обратились в суд. В частности, иск к компании подал крупнейший российский производитель зубной пасты и других косметических продуктов — Splat Global.

В ноябре 2022 года белорусский бизнесмен решил ликвидировать фармацевтический бизнес — 23 ноября того же года компания «Фармин» ушла в ликвидацию.

А уже осенью 2023 года «дочка» «Фармина» — компания «Партнер Медитек», которая отвечала за развитие розничной сети, передала одну часть «Любимых аптек» сети «АльфаАптека», другую — холдингу «Аптека групп». После чего в январе 2024 года ушла в банкротство. Сообщалось, что общая сумма долгов компании превысила 11,7 млн рублей.

Теперь же в процедуру банкротства по собственному заявлению ушла и сама компания «Фармин» — 21 января 2025 года Экономический суд города Минска возбудил дело о ее банкротстве и открыл конкурсное производство.

Согласно материалам дела, она должна кредиторам почти 11,7 млн белорусских рублей, 818,2 тыс. евро, более $1,8 млн и 13 млн российских рублей. При этом общая стоимость активов компании оценивается в 2,123 млн белорусских рублей. Из них более 1,8 млн — дебиторская задолженность.

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