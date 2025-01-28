The Hill: У Путина нет шансов на победу 2 28.01.2025, 18:16

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Не нужно бросать ему спасательный круг.

На этой неделе Путин вновь продемонстрировал свои двойные стандарты, заявив о «готовности вести переговоры с США по вопросу войны в Украине», одновременно настаивая на ее полной капитуляции, пишут бывший полковник военной разведки США, Джонатан Свит и аналитик по нацбезопасности и иностранным делам, Марк Тот для The Hill (перевод — сайт Charter97.org):

— В тот же день он и министр иностранных дел РФ Лавров заявили на заседании Совбеза о «готовности к мирным переговорам с США», но при этом подчеркнули, что следует «устранить настоящие причины» конфликта в Украине.

Что это за «настоящие причины»? Лавров заявил в прошлом месяце, что НАТО якобы «агрессивно поглощает» Восточную Европу, нарушая свои обещания, обвинил украинское правительство во враждебности к этническим русским, их языку, культуре и СМИ.

Но давайте будем реалистами, пишут авторы:

— НАТО не имеет к этому никакого отношения. Михаил Горбачев, бывший лидер Советского Союза, ныне покойный, заявил, что Альянс не давал обещаний прекратить расширение после завершения холодной войны. Более того, Путин сам развязал войну, вывел войска и технику с границы Финляндии и из Калининграда, отправил их воевать в Украине. Если он боится вторжения НАТО сейчас или в ближайшем будущем, то он выбрал действительно смешной способ продемонстрировать свои опасения.

Но и это еще не все. Как сообщил Североатлантический совет: «С тех пор, как весной 2022 года были сорваны мирные переговоры... Россия настаивает на том, что мирное соглашение должно включать территориальные уступки со стороны Киева наряду с нейтралитетом Украины и полной демилитаризацией». Эти территориальные уступки включают Крым, незаконно аннексированный Россией в 2014 году, частично оккупированные регионы: Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон.

Советник Путина Патрушев не оставил сомнений в своих планах касательно Украины, когда сказал: «Нельзя исключать, что Украина вообще прекратит свое существование в следующем году».

Как отметил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Сенате США:

«Стратегия Путина заключается в том, чтобы усилить свое влияние и принудить Украину к нейтралитету, а затем переоснастить свои силы и вернуться через четыре-пять лет, чтобы повторить попытку».

Какие же из требований Путина все еще непонятны Западу? Разве планы Москвы по геноциду Украины все еще не ясны? Какие переговоры вообще возможны когда противная сторона руководствуется подобными установками?

Это невозможно. Следует дать Путину понять, что он либо сам уйдет из Украину, либо ему помогут уйти, убежден бывший полковник разведки:

— У Путина не осталось рычагов влияния, кроме ядерного оружия и оккупации 18% территории Украины. Он потерял 823 980 солдат за три года войны. Он был вынужден обратиться к Ирану, Северной Корее и Чечне за боеприпасами, оружием и солдатами. Его экономика находится на грани краха, а влияние России ослабевает с падением режима Башара Асада в Сирии.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Путин проигрывает в Украине, отметив, что «у него не все так хорошо», и что он «застрял». Он добавил: «Большинство людей думали, что война закончится примерно через неделю, а прошло уже три года».

США избавились от страха Джо Байдена перед постоянным ядерным блефом Путина. Президент Трамп убежден, что может гарантировать победу Украины. Он подчеркнул свою точку зрения, насмехаясь над военным руководством Путина: «Это не способ управлять страной».

Трамп пригрозил повысить тарифы и ввести больше санкций против России, если не удастся достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Он сказал Путину, что «пришло время урегулировать его нелепую войну», добавив: «Мы можем выбрать легкий путь или трудный путь, легкий путь всегда лучше.… Пора заключить сделку. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!!!»

На прошлой неделе советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц заявил, что Трамп «готов снять ограничения на поставки оружия дальнего радиуса действия для Украины, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров».

В среду Трамп дал своему специальному посланнику в Украине и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлоггу, 100-дневный срок для прекращения конфликта.

Путин и есть та самая «настоящая причина» войны в Украине, пишут авторы:

— У Путина нет шансов на победу, и не стоит бросать ему спасательный круг и помогать сохранить лицо. Послание Трампа Путину должно быть таким: «Убирайся из Украины, иначе рискуешь потерять свою армию и страну».

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