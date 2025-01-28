Депутат Госдумы РФ выдал неудобную правду в шоу Соловьева 6 28.01.2025, 18:28

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Андрей Гурулев

В России разразился коммунальный кризис.

Пока диктатор РФ Владимир Путин грозился заморозить Европу, в его стране разразился коммунальный кризис. Жители многоэтажек вынуждены отапливать дровами свои квартиры.

Об этом заявил в эфире пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» депутат-генерал Госдумы РФ Андрей Гурулев, пишет «Диалог»:.

Российский депутат, съездив в Забайкальский край, был шокирован отсутствием у людей базовых благ. Даже в областном центре (городе Чите) колоссальные проблемы с отоплением.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев

«Вот реальный пример- Забайкальский край. Постоянно кто-то мерзнет. Откровенно мерзнут. Какие-то аварии за аварией идут. Борзя мерзнет, Кокуй мерзнет, пол-Читы там с котельной из машзавода мерзнет. И никто пока, к сожалению, решений великих не видит. Я могу перечислять долго, но какой от этого толк… Стоит поселок Рудник Новоширокинский. Это надо видеть! Стоят 5-этажки, 2-этажки, и из каждой квартиры торчит труба. Возле дома каждого стоят поленницы, подписано «Васи», «Пети» чтобы не перепутать. Дрова на себя и на 5-й этаж попер печку топить… С 92-го года отопления нет! Они уже плюнули. Как накрылась котельная медным тазом, вот они там и выживают», - рассказал Гурулев.

Примечательно, что этот депутат горячо поддерживает агрессию против Украины, которая стоит РФ ежедневно сотни миллионов долларов. Эти средства Кремль мог потратить на улучшение жизни простых россиян, однако вместо этого убивает украинцев, уничтожает города и села, и делает это с одобрения большинства граждан РФ.

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