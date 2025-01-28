В Борисове поезд въехал в фуру, которая застряла на железнодорожном переезде1
- 28.01.2025, 18:31
В ДТП никто не пострадал.
На железнодорожном переезде в Борисове поезд въехал в фуру, которая застряла на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома. Первоначально фура ехала с соблюдением всех правил, считают в ГАИ.
За рулем тягача DAF с полуприцепом был 33-летний житель Борисова. По предварительной информации, он ехал на разрешающий сигнал светофора.
На переезде фура встала из-за технической неисправности, рассказали в УВД. В итоге в нее въехал поезд. Как видно на фото, полуприцеп развернуло.
«В ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения. Проводится проверка», — сообщили в милиции.