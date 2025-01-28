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Трамп назвал китайский ИИ «тревожным звонком»

  • 28.01.2025, 18:43
Трамп назвал китайский ИИ «тревожным звонком»
Дональд Трамп

США сосредоточатся на конкуренции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выпуск ИИ-помощника DeepSeek китайской компанией должен стать «тревожным звонком» для американских технологий. Об этом сообщает The Guardian.

Приложение DeepSeek, которое запустили на прошлой неделе, стало самым популярным в Apple App Store. Оно конкурирует с продуктами ведущих американских компаний, например OpenAI, но стоит значительно дешевле.

«Я читал о Китае и некоторых компаниях в Китае… которые изобрели более быстрый и менее дорогой метод. Если это правда — а никто на самом деле не знает, так ли это — я считаю это положительным. Вы не будете тратить столько, и вы получите тот же результат, надеюсь», — сказал Трамп.

Он добавил, что приложение «должно стать тревожным звоночком для американских отраслей» и что Штатам нужно «сосредоточиться на конкуренции, чтобы победить».

«Потому что у нас лучшие ученые в мире. У нас всегда есть идеи. Мы всегда первые. Мы собираемся высвободить наши технологические компании и будем доминировать в будущем, как никогда раньше», — сказал президент США.

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