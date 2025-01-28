В Минске продают восьмикомнатную квартиру, которая занимает весь этаж 28.01.2025, 19:17

В ней такой коридор, что, пожалуй, можно кататься на роликах.

В микрорайоне Серебрянка в Минске продается восьмикомнатная квартира, которая занимает весь этаж в доме. Квартира стоит 285 000 долларов, за один квадратный метр получается 874. «Зеркало» изучило помещения и интерьер жилья.

Восьмикомнатная квартира находится в доме № 82 на улице Якубова. Это достаточно зеленое место в Серебрянке: рядом не так много многоэтажек, есть парковая зона и река Свислочь. Строение, где находится жилье, — это 15-этажный кирпичный дом-столбик, построенный по улучшенному проекту в 1997 году.

План восьмикомнатной квартиры на улице Якубова, 82 в Минске. Фото: realt.by

Квартира, выставленная на продажу, находится на восьмом этаже. Это жилье одно на площадке, соседей рядом нет. Отмечается, что целый этаж под квартиру был предусмотрен архитекторами.

Общая площадь недвижимости составляет 326 м², жилая — 240 м², кухня — 32 м². Высота потолков — 2,6 метра. Есть четыре санузла, три кладовые, шесть застеленных стеклопакетами лоджий.

Гостиная в квартире объединена со столовой, кухня — с обеденной зоной. В жилье организованы три спальни (две из них с собственными гардеробными), кабинет, сауна, постирочная.

Жилье полностью отремонтировано. В окнах установлены деревянные стеклопакеты. В квартире — межкомнатные деревянные двери, полы с подогревом, видеофон, бронированные входные двери.

Вместе с жильем идут два машино-места в крытом и отапливаемом паркинге.

Эту недвижимость начали продавать весной 2023 года, тогда она стоила 1 123 980 рублей или 330 000 долларов. Сейчас квартира стала дешевле, за нее хотят получить 970 710 рублей или 285 000 долларов. При такой стоимости «квадрат» обойдется в 2978 рублей или 874 доллара.

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