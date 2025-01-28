закрыть
28 января 2025, вторник, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продают восьмикомнатную квартиру, которая занимает весь этаж

  • 28.01.2025, 19:17
В Минске продают восьмикомнатную квартиру, которая занимает весь этаж

В ней такой коридор, что, пожалуй, можно кататься на роликах.

В микрорайоне Серебрянка в Минске продается восьмикомнатная квартира, которая занимает весь этаж в доме. Квартира стоит 285 000 долларов, за один квадратный метр получается 874. «Зеркало» изучило помещения и интерьер жилья.

Восьмикомнатная квартира находится в доме № 82 на улице Якубова. Это достаточно зеленое место в Серебрянке: рядом не так много многоэтажек, есть парковая зона и река Свислочь. Строение, где находится жилье, — это 15-этажный кирпичный дом-столбик, построенный по улучшенному проекту в 1997 году.

План восьмикомнатной квартиры на улице Якубова, 82 в Минске. Фото: realt.by

Квартира, выставленная на продажу, находится на восьмом этаже. Это жилье одно на площадке, соседей рядом нет. Отмечается, что целый этаж под квартиру был предусмотрен архитекторами.

Общая площадь недвижимости составляет 326 м², жилая — 240 м², кухня — 32 м². Высота потолков — 2,6 метра. Есть четыре санузла, три кладовые, шесть застеленных стеклопакетами лоджий.

Гостиная в квартире объединена со столовой, кухня — с обеденной зоной. В жилье организованы три спальни (две из них с собственными гардеробными), кабинет, сауна, постирочная.

Жилье полностью отремонтировано. В окнах установлены деревянные стеклопакеты. В квартире — межкомнатные деревянные двери, полы с подогревом, видеофон, бронированные входные двери.

Вместе с жильем идут два машино-места в крытом и отапливаемом паркинге.

Эту недвижимость начали продавать весной 2023 года, тогда она стоила 1 123 980 рублей или 330 000 долларов. Сейчас квартира стала дешевле, за нее хотят получить 970 710 рублей или 285 000 долларов. При такой стоимости «квадрат» обойдется в 2978 рублей или 874 доллара.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко
Лживый и бессовестный Лукашенко
Лживый и бессовестный Лукашенко Аркадий Дубнов