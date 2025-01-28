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Европейские синоптики предупредили белорусов о возвращении зимы

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  • 28.01.2025, 19:35
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Европейские синоптики предупредили белорусов о возвращении зимы

Похолодает уже к ближайшим выходным.

В Беларусь вернется зима с 1 февраля 2025 года, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Так погодные модели и Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозируют для Беларуси попадание в ближайшие дни в зону частного циклона, который образовался на окраине большого циклона, который уже в пятницу, 31 января, разместится над Скандинавией.

— Ближайшие три дня будут в Беларуси рекордно теплыми, а потом похолодает, — отмечают авторы телеграм-канала.

Похолодает в Беларуси уже к ближайшим выходным. В субботу, 1 февраля, пройдет холодный фронт с дождем и мокрым снегом из-за чего температуры опустятся. Предварительно на пятницу обещают +5 — +8 градусов, а в субботу уже ожидается похолодание до 0 — +3 тепла.

В первых числах февраля циклон, разместившийся над Беларусью, начнет расти до малоподвижного холодного барического образования. Беларусь на длительное время окажется в его тыловой части. Поэтому в воскресенье, 2 февраля, понедельник, 3 февраля, и вторник, 4 февраля, белорусам стоит ожидать снег и слабые метели при ветре около 4 — 6 метров в секунду и около -1 — -4 градусов мороза.

Но уже с 4 февраля циклон станет перемещаться на территорию Украины, снег в Беларуси будет уже только местами, но при этом температура может понизиться еще на 3 — 4 градуса.

— ECMWF оптимистично прогнозирует образование в Беларуси ко вторнику снежного покрова 3 — 5 сантиметров, по северу республики — до 10 сантиметров, — добавляют авторы телеграм-канала.

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