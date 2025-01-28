Возле самого известного костела Беларуси продают здание
- 28.01.2025, 19:53
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Цена вас удивит.
В городском поселке Видзы Браславского района на торги выставили неиспользуемый хирургический корпус больницы. Этот лот можно увидеть на электронной площадке «БУТБ-Имущество».
Главная достопримечательность поселка – костел Рождества Девы Марии.
Католический храм построен из красного кирпича. Он считается одним из самых высоких в стране. Высота его шпилей достигает 59 м. Этот памятник архитектуры включен в список историко-культурных ценностей Беларуси.
Двухэтажный хирургический корпус находится прямо за костелом.
Сколько стоит корпус больницы
Как пишет Realt.by, несколько лет назад в здании собирались сделать хостел, но для проекта не удалось отыскать инвестора. Сейчас постройку снова выставили на аукцион. Причем со скидкой в 80%.
Общая площадь объекта – 518 "квадратов". Корпус бывшей больницы располагается на земельном участке площадью 18 соток. Земля будет предоставлена новому хозяину в аренду на 99 лет.
В старинном здании XIX века можно открыть торговый центр, кафе, парикмахерскую, ателье, тренажерный зал либо что-то другое.
Торги проведут 17 февраля. Подать заявление на участие можно до 12-го числа.
Стартовая стоимость – Br21,9 тыс. (примерно $6,7 тыс).