Возле самого известного костела Беларуси продают здание 28.01.2025, 19:53

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Цена вас удивит.

В городском поселке Видзы Браславского района на торги выставили неиспользуемый хирургический корпус больницы. Этот лот можно увидеть на электронной площадке «БУТБ-Имущество».

Главная достопримечательность поселка – костел Рождества Девы Марии.

Католический храм построен из красного кирпича. Он считается одним из самых высоких в стране. Высота его шпилей достигает 59 м. Этот памятник архитектуры включен в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Двухэтажный хирургический корпус находится прямо за костелом.

Сколько стоит корпус больницы

Как пишет Realt.by, несколько лет назад в здании собирались сделать хостел, но для проекта не удалось отыскать инвестора. Сейчас постройку снова выставили на аукцион. Причем со скидкой в 80%.

Общая площадь объекта – 518 "квадратов". Корпус бывшей больницы располагается на земельном участке площадью 18 соток. Земля будет предоставлена новому хозяину в аренду на 99 лет.

В старинном здании XIX века можно открыть торговый центр, кафе, парикмахерскую, ателье, тренажерный зал либо что-то другое.

Торги проведут 17 февраля. Подать заявление на участие можно до 12-го числа.

Стартовая стоимость – Br21,9 тыс. (примерно $6,7 тыс).

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