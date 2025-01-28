Спецназовцы ГУР уничтожили 15 единиц российского транспорта 28.01.2025, 19:54

Видео.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины за прошедшую неделю уничтожили 16 инженерно-фортификационных сооружений врага, еще 68 повредили.

Спецназовцы ГУР успешно уничтожили 15 единиц транспорта российских захватчиков, два вражеских беспилотника тактического уровня и повредили две антенны связи для БПЛА оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Также разведчики метко били по средствам РЭБ/РЭР/РЛС — пять единиц выведены из строя. Подтверждены безвозвратные и санитарные потери среди личного состава армии государства-агрессора — 33 захватчика.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com