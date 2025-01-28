Спецназовцы ГУР уничтожили 15 единиц российского транспорта
- 28.01.2025, 19:54
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Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины за прошедшую неделю уничтожили 16 инженерно-фортификационных сооружений врага, еще 68 повредили.
Спецназовцы ГУР успешно уничтожили 15 единиц транспорта российских захватчиков, два вражеских беспилотника тактического уровня и повредили две антенны связи для БПЛА оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
Также разведчики метко били по средствам РЭБ/РЭР/РЛС — пять единиц выведены из строя. Подтверждены безвозвратные и санитарные потери среди личного состава армии государства-агрессора — 33 захватчика.