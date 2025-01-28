БЖД сообщила о двух ЧП на железной дороге
- 28.01.2025, 20:23
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Поезда идут с опозданием до 4 часов.
В Беларуси из-за двух ЧП на железной дороге 28 января поезда следуют с отставанием до четырех часов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Белоруской железной дороги.
Так, из-за технической неисправности хозяйственного поезда во время ремонта железной дороги на участке Зельва-Волковыск, некоторые пассажирские поезда на этом направлении идут с опозданием по графику.
В частности, поезда «Гродно-Витебск» и «Барановичи- Гродно» прибудут на конечные станции с задержкой примерно на 4 часа.