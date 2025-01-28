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БЖД сообщила о двух ЧП на железной дороге

  • 28.01.2025, 20:23
  • 1,052
БЖД сообщила о двух ЧП на железной дороге
Иллюстративное фото

Поезда идут с опозданием до 4 часов.

В Беларуси из-за двух ЧП на железной дороге 28 января поезда следуют с отставанием до четырех часов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Белоруской железной дороги.

Так, из-за технической неисправности хозяйственного поезда во время ремонта железной дороги на участке Зельва-Волковыск, некоторые пассажирские поезда на этом направлении идут с опозданием по графику.

В частности, поезда «Гродно-Витебск» и «Барановичи- Гродно» прибудут на конечные станции с задержкой примерно на 4 часа.

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