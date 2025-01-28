Парламент Италии поддержал продолжение военной помощи Украине 28.01.2025, 20:26

Рим помогает Киеву с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Парламент Италии проголосовал за продление поставок военной помощи Украине в 2025 году.

Об этом сообщает ANSA.

Как сообщает издание, Нижняя палата итальянского парламента окончательно одобрила постановление по Украине, который санкционирует продление поставок оружия Киеву до 31 декабря 2025 года.

Решение, которое уже одобрил Сенат, было принято 192 голосами «за» и 41 «против».

Оппозиция в этом вопросе разделилась: три партии проголосовали «за», две - «против».

Стоит отметить, что Италия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Власти Италии уже несколько раз продлевали разрешение на поставку Украине военной помощи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com