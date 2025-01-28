В Беларуси подростка лишили права распоряжаться стипендией 28.01.2025, 20:43

Что он натворил.

Прокуратура Хотимского района обратилась в интересах матери в суд, чтобы ее сын не мог самостоятельно тратить стипендию. Об этом рассказали в Генпрокуратуре.

Выяснилось, что парень в сентябре прошлого года поступил в учреждение среднего специального образования.

Учащийся получал стипендию и тратил ее на сигареты и спиртное.

Также в отношении подростка в 2023–2024 годах за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения семь раз инициировался административный процесс.

В итоге суд запретил парню самостоятельно распоряжаться стипендией до достижения 18-летнего возраста.

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