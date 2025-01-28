В Беларуси подростка лишили права распоряжаться стипендией
- 28.01.2025, 20:43
Что он натворил.
Прокуратура Хотимского района обратилась в интересах матери в суд, чтобы ее сын не мог самостоятельно тратить стипендию. Об этом рассказали в Генпрокуратуре.
Выяснилось, что парень в сентябре прошлого года поступил в учреждение среднего специального образования.
Учащийся получал стипендию и тратил ее на сигареты и спиртное.
Также в отношении подростка в 2023–2024 годах за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения семь раз инициировался административный процесс.
В итоге суд запретил парню самостоятельно распоряжаться стипендией до достижения 18-летнего возраста.