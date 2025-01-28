Россия не может договориться о сохранении военных баз в Сирии 28.01.2025, 20:52

Переговоры зашли в тупик.

Новые сирийские власти не хотят мириться с российским военным присутствием, и переубедить их Москве не удается. На переговоры в Дамаск впервые после краха режима Башара Асада прилетела российская делегация. Но у Москвы влиятельный соперник: сохранения баз не хочет Турция, которая поддерживала свергнувших диктатора повстанцев.

России не удается договориться о сохранении баз, рассказал Bloomberg человек в Москве, знакомый с ситуацией. По его словам, переговоры с новым правительством Сирии зашли в тупик. Деятельность России на авиабазе в Хмеймиме была ограничена, а два транспортных корабля ждали несколько недель, прежде чем им разрешили причалить в Тартусе, чтобы вывезти военную технику, рассказал собеседник агентства.

Турция, которая поддержала повстанцев, выступает против сохранения военного присутствия России в Сирии. Очень сомнительно, что новые власти позволят России остаться на базах после того, как ее военные самолеты наносили удары по оппозиционным силам во время гражданской войны, сказали Bloomberg два высокопоставленных турецких чиновника.

Владимир Путин поддержал Асада войсками и помог ему не проиграть в той войне, начавшейся после «арабской весны». Этого удалось добиться в том числе за счет массированных бомбардировок российской армией тех сирийских городов, что находились под контролем оппозиции (подобная тактика теперь используется в Украине). Когда в конце ноября 2024 г. вооруженные повстанцы начали неожиданное продвижение из провинции Идлиб к Алеппо, а затем к Дамаску, российские самолеты поначалу тоже наносили по ним удары.

Оппозиционным силам потребовалось полторы недели, чтобы дойти до Дамаска и сбросить режим Асада.

Во вторник в Дамаск прибыла российская делегация, в которую входят заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, сообщил ТАСС. Это первый визит российских официальных лиц в Дамаск после того, как в декабре Асад «оставил пост президента Сирии», написало госагентство.

Два российских транспортных корабля, «Спарта» и «Спарта II», несколько недель дрейфовали около базы в Тартусе, но в последние дни смогли зайти в порт. Это произошло после того, как директор Тартусской таможни Рияд Джуди сообщил, что новые власти Сирии разорвали договор со «Стройтрансгазом» об инвестициях в порт от 2019 г. (он был заключен на 49 лет; на такой же срок была арендована база).

«Спарта II» ушел из порта, вместе с ним с причалов пропала значительная часть свезенных туда контейнеров и военной техники, свидетельствуют спутниковые снимки. «После отмены 49-летнего договора аренды для России стало совершенно ясно, что она больше не может надеяться на сохранение военного присутствия в Тартусе, и поэтому, похоже, нет смысла больше оставаться там и откладывать эвакуацию», – сказал «Би-би-си» военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен.

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