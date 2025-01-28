Китаянка установила мировой рекорд по подтягиваниям среди женщин 2 28.01.2025, 21:08

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За одну минуты ей удалось сделать это 44 раза.

22-летняя спортсменка из Китая установила мировой рекорд по подтягиваниям. За одну минуты ей удалось сделать это 44 раза. С таким результатом она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Се Тин превзошла предыдущее достижение американки Инги Симнинг, которая в 2022 году подтянулась 39 раз.

«Хотя я и побила рекорд, я чувствую, что мне еще есть куда расти. В следующий раз я поставлю еще более высокий результат», — сказала китаянка.

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