В НАТО впервые публично обвинили Россию в подготовке убийства главы Rheinmetall 3 28.01.2025, 21:09

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Армин Паппергер

Главу немецкого концерна хотели убить за поставки оружия Украине.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибертехнологий Джеймс Аппатурай заявил, что акты саботажа, совершенные по всему военному альянсу в последние годы, включали угрозы спланировать убийство лидеров промышленности, таких как руководитель немецкого производителя вооружений Rheinmetall.

Об этом он заявил во вторник, 28 января, во время выступления в Европейском парламенте, цитирует Reuters.

Во время своего выступления Аппатурай подтвердил угрозу в адрес генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, о которой до сих пор сообщали только СМИ.

По его словам, кампания саботажа включала «сход поездов с рельсов, поджоги, нападения на имущество политиков, угрозы организовать убийство лидеров отрасли, как, например, главы Rheinmetall, но были и другие заговоры».

Аппатурай отметил, что в прошлом Западу удавалось остановить Россию от совершения диверсий, устанавливая красные линии на самом высоком уровне, как это было в случае, когда на немецком складе были обнаружены зажигательные устройства, предназначенные для рейсов DHL.

«Бывший президент США Джо Байден позвонил (российскому) президенту Путину и сказал: это уже слишком. И это прекратилось», – сказал он.

Аппатурай заявил, что РФ «можно сдержать», если «вы определите, какие ваши красные линии между собой, а затем эффективно об этом сообщите».

Он сказал, что Запад не признает нормальным нынешний уровень саботажа, который в НАТО называют рекордно высоким, и что среди членов Альянса существует четкое понимание того, «что нужно быть более решительными» в реагировании на повторяющиеся инциденты в Балтийском море.

Как известно, Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в украинской войне.

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