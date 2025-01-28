Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Линце 28.01.2025, 21:18

Александра Саснович

В 1/16 финала белорусская теннисистка сломила сопротивление россиянки Анастасии Захаровой.

Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Линце. На соревновании категории WTA-500 в Австрии белоруска, занимающая 149-е место в мировом рейтинге, в 1/16 финала сломила сопротивление россиянки Анастасии Захаровой (139-й номер рейтинга), победив в двух сетах – 6:3, 7:6 (7:3).

В первой партии Саснович владела преимуществом и взяла верх без особых проблем, сделав три брейка. А вот во втором сете Захарова прибавила, и дело дошло до тай-брейка, но все же нервы у нашей соотечественницы оказались крепче.

В следующем раунде соперницей Александры станет еще одна россиянка – 30-я ракетка мира Екатерина Александрова.

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