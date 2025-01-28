Зеленский и Нетаньяху обсудили будущие контакты с Трампом 28.01.2025, 21:28

1,028

Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 28 января в Х, что провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Рассказал ему о своем участии в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Аушвица-Биркенау и выразил соболезнования премьер-министру и израильскому народу в связи с трагедией Холокоста, – написал глава Украинского государства. – Приветствовал начало освобождения заложников, отметив важность возвращения людей домой и их воссоединение с семьями, а также выразил надежду на скорейшее освобождение остальных заложников».

Зеленский отметил, что «крайне необходимо обеспечить надежный и длительный мир, чтобы люди могли жить в безопасности».

«Отдельно обсудили поддержание партнерских отношений, в частности, с Соединенными Штатами и президентом [Дональдом] Трампом. Рассмотрели текущие двусторонние вопросы и договорились продолжать тесный контакт в будущем», – рассказал президент Украины.

В ОП подчеркнули, что Зеленский и Нетаньяху, кроме прочего, обсудили будущие контакты с партнерами, в первую очередь – с Трампом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com