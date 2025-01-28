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Зеленский и Нетаньяху обсудили будущие контакты с Трампом

  • 28.01.2025, 21:28
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Зеленский и Нетаньяху обсудили будущие контакты с Трампом

Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 28 января в Х, что провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Рассказал ему о своем участии в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Аушвица-Биркенау и выразил соболезнования премьер-министру и израильскому народу в связи с трагедией Холокоста, – написал глава Украинского государства. – Приветствовал начало освобождения заложников, отметив важность возвращения людей домой и их воссоединение с семьями, а также выразил надежду на скорейшее освобождение остальных заложников».

Зеленский отметил, что «крайне необходимо обеспечить надежный и длительный мир, чтобы люди могли жить в безопасности».

«Отдельно обсудили поддержание партнерских отношений, в частности, с Соединенными Штатами и президентом [Дональдом] Трампом. Рассмотрели текущие двусторонние вопросы и договорились продолжать тесный контакт в будущем», – рассказал президент Украины.

В ОП подчеркнули, что Зеленский и Нетаньяху, кроме прочего, обсудили будущие контакты с партнерами, в первую очередь – с Трампом.

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