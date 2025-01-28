Мужчина купил квартиру в Минске и обнаружил в ней два трупа 2 28.01.2025, 21:37

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Что было дальше.

В Государственном комитете судебных экспертиз рассказали о необычном случае, произошедшем в декабре прошлого года в Минске.

Мужчина обратился в милицию, сообщив, что не может попасть в недавно купленную квартиру.

Экс-владельцы не отвечали на звонки, а дверь была заперта изнутри.

После вскрытия замков и входа в квартиру новый собственник обнаружил два тела – мужчин 1986 и 1973 годов рождения – в стадии разложения.

На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа, а судмедэксперты нашли следы инъекций.

Причина смерти установлена

Позже правоохранители выяснили, что бывший владелец жилья и его друг приобрели белый кристаллический порошок, так они решили отпраздновать сделку.

Эксперты установили, что мужчины умерли от острой интоксикации метадоном в летальной концентрации.

Во внутренних органах погибших также обнаружены фенобарбитал, трамадол, зопиклон, прегабалин, кветиапин – многие из веществ включены в Республиканский перечень наркотических средств.

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