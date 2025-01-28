Российский танкист подробно показал свой подбитый танк 28.01.2025, 21:39

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Видео.

Российский танкист жалуется на уничтожение своего танка Т-62 украинскими дронами и показывает основной маршрут движения штурмовых групп оккупантов из села Желтое в село Шевченко.

Видео в своем телеграм-канале опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Вниманию операторов центра огневой поддержки ТГр «Покровск»: российский танкист показал основной маршрут движения российских штурмовых групп из села Желтое в село Шевченко под Покровском и свой танк Т-62, уничтоженный украинскими дронами. Интересно, что в ветках над танком один из украинских дронов не сработал, по дрону можно узнать авторов ликвидации танка. Россиянин показал накатанную тропу с точными координатами, по которой российская пехота заходит под Покровск, рубеж накопления у них как раз вблизи села Шевченко в блиндажах. Любезно показанная тропа явно просит постоянного контроля дронами и кассетными снарядами, судя по видео, цели на ней появляются постоянно», - отметил Бутусов.

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