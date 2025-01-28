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Игроки и тренер сборной Беларуси по пляжному футболу претендуют на звание лучших в мире

  • 28.01.2025, 21:56
Игроки и тренер сборной Беларуси по пляжному футболу претендуют на звание лучших в мире

Сборную нашей страны возглавляет испанец.

Сразу несколько представителей нашей национальной команды попали в шорт-лист премии Beach Soccer Stars 2024. В частности, Игорь Бриштель, Евгений Новиков и Олег Гапон оказались в номинации на лучшего игрока года, Михаил Августов претендует на звание лучшего голкипера, а в номинации на лучшего тренера в число кандидатов попал возглавляющий нашу сборную испанец Николас Альварадо.

Победители будут определены по итогам голосования, в котором примут участие тренеры и капитаны сборных и клубов, принявших в прошлом году участие в соревнованиях под эгидой Международной организации пляжного футбола.

Напомним, в ходе 2024-го сборная Беларуси стала бронзовым призером Евролиги и заняла четвертое место на чемпионате мира, причем Бриштель с 12 голами стал лучшим бомбардиром мундиаля.

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