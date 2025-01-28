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Генеральный докладчик ПАСЕ по демократической Беларуси: Режим Лукашенко рухнет неожиданно, как коммунизм в Польше

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  • 28.01.2025, 22:02
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Генеральный докладчик ПАСЕ по демократической Беларуси: Режим Лукашенко рухнет неожиданно, как коммунизм в Польше
Рышард Петру

Рышард Петру назвал «выборы» в Беларуси «фарсом».

Генеральный докладчик ПАСЕ по демократической Беларуси Рышард Петру в кулуарах Парламентской Ассамблеи Совета Европы в комментарии «Зеркалу» оценил минувшие выборы в Беларуси. Он назвал их «фарсом» и ответил на вопрос, когда же ситуация в нашей стране может измениться.

— Это, я бы сказал, фарс. И эти выборы не должны быть признаны никем, — отметил Петру и напомнил, что в Беларуси нет оппозиции и свободы слова.

Что касается прогноза о том, когда ситуация в нашей стране может измениться, то спецдокладчик по демократической Беларуси привел в пример историю Польши.

— Но что я знаю из прошлого, из истории Польши и многих других, это то, что иногда режим может рухнуть в понедельник. Вы иногда не видите, что это произойдет завтра, но это случается, правда? И это произошло, когда мне было 17. В Польше рухнул коммунизм, — подчеркнул политик.

Он назвал произошедшее в Польше чудом, несмотря на то, что крушения системы никто не ожидал.

— Я думаю, нам нужно ожидать подобной ситуации. Важно, мы поддерживаем беларусские демократические силы и народ, насколько можем, и нужно называть выборы тем, чем они являются — фарсом, — повторил Петру.

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