Генеральный докладчик ПАСЕ по демократической Беларуси: Режим Лукашенко рухнет неожиданно, как коммунизм в Польше

Генеральный докладчик ПАСЕ по демократической Беларуси: Режим Лукашенко рухнет неожиданно, как коммунизм в Польше1
- 28.01.2025, 22:02
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Рышард Петру назвал «выборы» в Беларуси «фарсом».
Генеральный докладчик ПАСЕ по демократической Беларуси Рышард Петру в кулуарах Парламентской Ассамблеи Совета Европы в комментарии «Зеркалу» оценил минувшие выборы в Беларуси. Он назвал их «фарсом» и ответил на вопрос, когда же ситуация в нашей стране может измениться.
— Это, я бы сказал, фарс. И эти выборы не должны быть признаны никем, — отметил Петру и напомнил, что в Беларуси нет оппозиции и свободы слова.
Что касается прогноза о том, когда ситуация в нашей стране может измениться, то спецдокладчик по демократической Беларуси привел в пример историю Польши.
— Но что я знаю из прошлого, из истории Польши и многих других, это то, что иногда режим может рухнуть в понедельник. Вы иногда не видите, что это произойдет завтра, но это случается, правда? И это произошло, когда мне было 17. В Польше рухнул коммунизм, — подчеркнул политик.
Он назвал произошедшее в Польше чудом, несмотря на то, что крушения системы никто не ожидал.
— Я думаю, нам нужно ожидать подобной ситуации. Важно, мы поддерживаем беларусские демократические силы и народ, насколько можем, и нужно называть выборы тем, чем они являются — фарсом, — повторил Петру.