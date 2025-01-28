На белорусской бирже впервые прошли торги вишней

На белорусской бирже впервые прошли торги вишней4
- 28.01.2025, 22:30
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Кто покупатель.
На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) успешно прошли первые торги вишней.
Сделка была рассчитана на внутренний рынок, рассказали в пресс-службе БУТБ.
Один из отечественных сахарных заводов приобрел 20 т замороженной вишни первого класса без косточки. Продавец – предприятие по заготовке, заморозке и переработке ягод и грибов.
Как отметили в БУТБ, плодоовощная продукция – одно из самых динамичных направлений биржевой торговли. Сегодня оно насчитывает более 40 позиций. Ассортимент постоянно расширяется, как правило, по запросу потребителей.
В торгах пищевым сырьем и плодоовощной продукцией принимают участие порядка 100 продавцов и 60 покупателей. По итогам прошлого года сумма сделок достигла Br55,6 млн. Это в 2,2 раза больше, чем в 2023-м.
Самые популярные товары – пищевые добавки, подсолнечное масло, какао-порошок, соевый белок, закваска для молокопродуктов, пшеничная клейковина.