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На белорусской бирже впервые прошли торги вишней

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  • 28.01.2025, 22:30
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На белорусской бирже впервые прошли торги вишней

Кто покупатель.

На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) успешно прошли первые торги вишней.

Сделка была рассчитана на внутренний рынок, рассказали в пресс-службе БУТБ.

Один из отечественных сахарных заводов приобрел 20 т замороженной вишни первого класса без косточки. Продавец – предприятие по заготовке, заморозке и переработке ягод и грибов.

Как отметили в БУТБ, плодоовощная продукция – одно из самых динамичных направлений биржевой торговли. Сегодня оно насчитывает более 40 позиций. Ассортимент постоянно расширяется, как правило, по запросу потребителей.

В торгах пищевым сырьем и плодоовощной продукцией принимают участие порядка 100 продавцов и 60 покупателей. По итогам прошлого года сумма сделок достигла Br55,6 млн. Это в 2,2 раза больше, чем в 2023-м.

Самые популярные товары – пищевые добавки, подсолнечное масло, какао-порошок, соевый белок, закваска для молокопродуктов, пшеничная клейковина.

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