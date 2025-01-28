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Путин рассказал, как войска РФ «отступали» от Киева в Беларусь

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  • 28.01.2025, 22:37
  • 8,304
Путин рассказал, как войска РФ «отступали» от Киева в Беларусь

Диктатор придумал свою версию.

Россию об отводе войск из-под Киева весной 2022-го якобы попросили европейские лидеры, чтобы Украина подписала мирный договор, заявил диктатор РФ Владимир Путин пропагандисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор <...> с пистолетом у виска. Да хорошо, и что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева. Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен <...> тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились», — сказал Путин.

В конце марта начался «вывод войск» из-под Киева. 4 апреля он был закончен, напомнил диктатор. По его словам, армия отошла двумя колоннами — часть войск направилась через Беларусь, часть напрямую в Россию.

Уже после отвода войск был якобы «сверстан» проект мирного договора между Россией и Украиной, это произошло 15 апреля, подчеркнул Путин. В прошлом году американская газета The New York Times публиковала текст проекта соглашения с этой датой.

По словам диктатора РФ, Москва была готова реализовать этот документ, хотя там были спорные моменты, и передала это Киеву. Путин отметил, что был согласен на личную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским для урегулирования некоторых положений. Но Киев взял паузу на неделю, чтобы посоветоваться с союзниками. Документ так и не был подписан.

«Честно говоря, мы сразу [после принятия Украиной решения не подписывать мирное соглашение] получили сигналы из Киева, как нам сказали тогда: теперь будем воевать до последнего украинца, вот пока или мы вас, или вы нас, — в общем, будем воевать», — рассказал диктатор РФ.

Как сообщал Charter97.org, российские военные планировали войти в Киев в первые же сутки полномасштабного вторжения. Для этого 24 февраля 2022 года они не только высадили десант на Гостомельском аэродроме под Киевом, но и максимально быстро продвигались из Беларуси через Чернобыльскую зону в пригороды украинской столицы в надежде не встретить сопротивления.

Российский десант в Гостомеле был почти полностью уничтожен в ночь с 24 на 25 февраля, но позже к нему уже по земле подошло подкрепление армии РФ, и украинские военные вынуждены были отойти.

Из-за высокой интенсивности боев к 27 февраля россияне начали испытывать дефицит боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и других ресурсов.

Это также замедлило их наступление и вынудило вводить резервы с территории Беларуси.

Получившую известность многокилометровую колонну российской техники, двигавшуюся в сторону Киева, впервые зафиксировали на спутниковых снимках Maxar Technologies 28 февраля.

Тогда ее протяженность была оценена в 15,5 км.

Колонна двигалась с территории Беларуси через то же село Белая Сорока и дальше по маршруту: Чернобыль — Дитятки — Иванков — Феневичи — Новое Залесье — Здвижевка — аэродром Гостомель.

Огромная колонна, которая должна была захватить украинскую столицу, состояла из 10 резервных БТГ, подогнанных с белорусской территории. По ориентировочным оценкам, она насчитывала до 10 тысяч бойцов, около 100 танков и 400 БМП и БМД.

В общей сложности, с учетом первых девяти БТГ, российскую группировку на Полесском направлении можно оценить в 19-20 батальонных тактических групп.

Судьба БТГ из российской наступательной группировки сложилась по-разному.

Часть войск увязла в боях за переправу через реку Ирпень в районе села Мощун.

Это небольшое село расположено всего в трех километрах от Пущи-Водицы, которая административно входит в территорию Киева. Бой за него стал одним из ключевых эпизодов обороны украинской столицы.

В результате Мощун был разрушен почти полностью, но украинской армии удалось там устоять и отбросить россиян.

Другая российская БТГ была уничтожена артиллерийским огнем и силами специальных операций ВСУ после того, как она переправилась через реку Ирпень в селе Раковка севернее Мощуна.

Еще две батальонные тактические группы украинская артиллерия постепенно в течение марта перемолола в районе Гостомеля.

В генштабе говорили, что часть российских войск была разгромлена ударами авиации и артиллерии. В частности, в селе Здвижевка 370 тентованных грузовых армейских автомобилей стояли с 26 февраля по 3 марта фактически без движения и в итоге были уничтожены огневым ударом украинской артиллерии.

«Неудачные попытки наступления на Киев, в которых систематически уничтожались войска противника по всем направлениям, продолжались до 19 марта, когда подразделения Вооруженных сил РФ перешли к обороне и начали окапываться. Позже, в результате контрнаступления ВСУ, остатки российских подразделений покинули территорию Киевщины», - говорили в генштабе.

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