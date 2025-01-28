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The Ring представил кинематографическую версию боя-реванша Усик — Фьюри

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  • 28.01.2025, 22:47
The Ring представил кинематографическую версию боя-реванша Усик — Фьюри

Авторитетное издание предлагает пересмотреть поединок с ранее невиданных ракурсов.

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) 21 декабря 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде провел реванш с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Украинскому боксеру удалось защитить свои пояса, одержав победу над британцем единогласным решением судей.

Авторитетный журнал The Ring решил показать реванш Усик — Фьюри в кинематографической версии, представив соответствующее видео на своем официальном YouTube-канале.

«Пересмотрите захватывающий бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри с ранее невиданных ракурсов», - говорится в описании ролика.

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