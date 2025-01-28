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Министры ОПЕК+ провели переговоры после призывов Трампа снизить цены на нефть

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  • 28.01.2025, 23:01
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Министры ОПЕК+ провели переговоры после призывов Трампа снизить цены на нефть

Встреча состоялась в Эр-Рияде.

Министр энергетики Саудовской Аравии и несколько его коллег по ОПЕК+ провели переговоры после призыва президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники во вторник, 28 января.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман провел переговоры с иракским премьером Хайяном Абдель-Гани и ливийским премьером Халифой Абдулсадеком в Эр-Рияде. Саудовский министр также встретился с министром энергетики ОАЭ Сухаилом аль-Мазруи.

Обсуждение состоялось в преддверии встречи нефтедобывающих стран ОПЕК+. В то же время, делегаты ОПЕК+ отмечают, что следующая встреча 3 февраля, скорее всего, не приведет к изменениям в планах увеличения добычи с апреля.

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