В Беларуси пересчитали ставки утилизационного сбора

В Беларуси пересчитали ставки утилизационного сбора1
- 28.01.2025, 23:10
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Что изменится?
«Правительство» утвердило новые ставки утилизационного сбора. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром, вводит изменения в порядок расчета и применения сборов на транспортные средства и самоходные машины.
В рамках постановления предусмотрено:
Пересчет ставок утилизационного сбора для физических и юридических лиц. Сбор будет применяться к транспортным средствам, произведенным в Беларуси, а также к импортируемым машинам и прицепам. Исключение составляют случаи, оговоренные международными договорами.
Приведение ставок утилизационного сбора в соответствие с уровнями, установленными в Российской Федерации с 1 января 2025 года.
Уточнение порядка согласования приобретения транспортных средств.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Изменения затронут как производителей и импортеров, так и рядовых покупателей автомобилей в Беларуси.