В Беларуси пересчитали ставки утилизационного сбора 1 28.01.2025, 23:10

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Что изменится?

«Правительство» утвердило новые ставки утилизационного сбора. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром, вводит изменения в порядок расчета и применения сборов на транспортные средства и самоходные машины.

В рамках постановления предусмотрено:

Пересчет ставок утилизационного сбора для физических и юридических лиц. Сбор будет применяться к транспортным средствам, произведенным в Беларуси, а также к импортируемым машинам и прицепам. Исключение составляют случаи, оговоренные международными договорами.

Приведение ставок утилизационного сбора в соответствие с уровнями, установленными в Российской Федерации с 1 января 2025 года.

Уточнение порядка согласования приобретения транспортных средств.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Изменения затронут как производителей и импортеров, так и рядовых покупателей автомобилей в Беларуси.

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