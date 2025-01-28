В ЕС предложили создать «Европейский космический щит» 28.01.2025, 23:39

Андрюс Кубилюс

Детали.

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предложил создать «Европейский космический щит», чтобы объединить оборонные усилия в космосе. Об этом он сказал во время выступления на 17-й Европейской космической конференции, его цитирует Politico.

Кубилюс выразил намерение инициировать диалог со странами-членами и космическими командованиями, чтобы обсудить возможности улучшения осведомленности о европейском космическом пространстве и усиления мониторинга угроз, в частности, военного характера.

Он отметил, что эти инициативы должны стать основой для создания европейского космического щита, объединяющего усилия в сфере космической обороны.

Кубилюс также отметил, что конкуренция за доминирование в космосе усиливается и обратил внимание на то, что Россия и Китай после российского вторжения в Украину объединились для реализации масштабных проектов, таких как общая лунная атомная электростанция.

Он подчеркнул, что Европа «не может позволить агрессивным авторитарным государствам» получить преимущество в космосе.

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