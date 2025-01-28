СМИ: США передают Украине ракеты к Patriot из Израиля
- 28.01.2025, 23:54
Это крупнейшая поставка оружия из Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.
Военнослужащие США на этой неделе перебросили около 90 зенитных ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы дальше передать их Украине, передает Axios со ссылкой на три осведомленных источника.
По информации издания, это крупнейшая поставка оружия из Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.
Axios напоминает, что в апреле 2024 года Израиль официально снял с вооружения систему ПВО Patriot. Страна разработала собственные системы ПВО, а большинство батарей Patriot, впервые переданных Израилю более 30 лет назад, использовались в учебных целях или стояли на хранении.
Собеседники издания заявили, что после того, как Армия обороны Израиля объявила о выводе ракет из эксплуатации, Украина обратилась к США и Израилю с предложением. Киев просил, чтобы Израиль вернул ракеты США для их восстановления и отправки в Украину.
Как сказано в материале, Израиль несколько месяцев «тянул с решением», опасаясь реакции России. Украинский чиновник рассказал Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение нескольких недель отказывался отвечать на звонки по этому вопросу. Но в конце сентября Нетаньяху дал добро.
«В то время Нетаньяху хотел поговорить с президентом Украины Бb>Владимиром Зеленским, чтобы получить его одобрение на ежегодное паломничество ультраортодоксальных израильтян в город Умань, где похоронен известный раввин. По словам украинского чиновника, Зеленский не ответил на звонок, пока Нетаньяху не одобрил сделку по Patriot», — пишет Axios.