«Мона Лиза» получит отдельный зал в Лувре 29.01.2025, 1:46

Картина Леонардо да Винчи будет выставляться в помещении с отдельным входом.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что «Мона Лиза» Леонардо да Винчи будет перенесена в отдельный зал Лувра. Доступ к картине сделают независимым от других экспозиций музея, пишет The New York Times.

Выступая с анонсом реконструкции Лувра, Макрон отметил, что проект предполагает выделение отдельного входа для посетителей, желающих увидеть «Джоконду». Как сообщает The New York Times, ежедневная посещаемость музея уже достигла 30 000 человек, при этом около 80% гостей приходят посмотреть именно на шедевр Леонардо да Винчи.

Именно поэтому предложения перенести картину в отдельный зал звучат уже несколько лет.

Также Макрон заявил, что в рамках реконструкции появится новый вход в Лувр, помимо стеклянной пирамиды, и будет обновлена территория вокруг здания. Завершение работ запланировано на 2031 год.

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