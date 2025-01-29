Трамп запретил «трансгендерную идеологию» в армии США 29.01.2025, 2:19

Дональд Трамп

Президент США подписал указ.

Президент США Дональд Трамп ввел запрет на «трансгендерную идеологию» в вооруженных силах страны. В понедельник, 28 января, он подписал направленный против трансгендерных военнослужащих указ, из которого, однако, неясно, будут ли уволены те из них, кто уже служит в армии США.

В документе трансгендерная идентичность описывается как несовместимая с «достойным» и «дисциплинированным» образом жизни, ожидаемым от военнослужащих. Кроме того, утверждается, что армия США «страдает от радикальной гендерной идеологии, которая призвана умиротворить активистов», при этом «многие состояния психического и ментального здоровья» несовместимы с военной службой.

На встрече с конгрессменами-республиканцами в Майами Трамп пообещал создать «самые смертоносные боевые силы в мире», и для этого «полностью искоренить в вооруженных силах трансгендерную идеологию». Во время полета из Флориды в Вашингтон он подписал соответствующий указ.

Вторым указом Трамп отменил программы многообразия, равноправия и инклюзивности в армии.

По мнению американского президента, подобные программы подрывают лидерство и сплоченность воинских подразделений а, следовательно, «смертоносность» и «боеготовность» войск.

По оценкам, в армии США служат около 15 тысяч трансгендерных людей, то есть людей, которые не идентифицируют себя со своим биологическим полом. Это лишь малая часть из более чем 2 млн военнослужащих.

Еще до вступления в должность Трамп обещал уже в день инаугурации положить конец «трансгендерному безумию». Официальная политика правительства США во время его президентства будет заключаться в том, что «существует только два пола - мужской и женский», заявлял он в декабре 2024 года.

Сразу после возвращения в Белый дом Трамп подписал указ, согласно которому администрация США признает только два гендера - «мужской и женский». Только они будут указываться в официальных документах.

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