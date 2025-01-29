Квентин Тарантино решил взять паузу в кинематографе 29.01.2025, 3:00

Квентин Тарантино

До 2026 года.

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Квентин Тарантино рассказал, что хочет взять перерыв в съемке кино, как минимум, до 2026 года. По его словам, он хочет подождать, пока не повзрослеет его сын.

«Я хочу не снимать фильм, пока моему сыну не исполнится хотя бы шесть лет. Тогда он будет знать, что происходит там, и это останется в памяти на всю жизнь», — рассказал он в интервью изданию Variety. Тарантино не торопится вернуться к карьере, потому что живет в Израиле и считает, что брать полуторагодовалую дочь и сына в путешествие еще рано.

Несмотря на паузу в кинопроизводстве, Квентин Тарантино продолжает работать над пьесой. По его словам, если пьеса окажется удачной, то она станет основой для его следующего и последнего фильма.

Тарантино сказал, что не хочет заниматься производством фильмов, потому что это приносит только убытки. Фильм выходит в прокат на пару недель, а после появляется в интернете, из-за чего авторы ленты зарабатывают гораздо меньше денег.

После выхода «Однажды в Голливуде» Тарантино говорил, что следующий фильм станет последним в его карьере. Весной 2023 года он начал работу над картиной «Кинокритик», главную роль в которой должен был сыграть Брэд Питт. Но через год Тарантино передумал. Свое решение он объяснил потерей мотивации. Проект был отменен.

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