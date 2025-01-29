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Путин в четвертый раз за 16 лет пообещал пересадить чиновников на российские автомобили

  • 29.01.2025, 4:28
Путин в четвертый раз за 16 лет пообещал пересадить чиновников на российские автомобили

Чиновники игнорируют указания диктатора.

Владимир Путин заявил о необходимости пересадить российских чиновников и руководителей государственных компаний на автомобили отечественного производства. С аналогичными призывами диктатор выступал и ранее: в 2023, 2012 и 2008 годах.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — сказал Путин в ходе общения с сотрудниками «АвтоВАЗа».

Одной из ключевых сложностей, не позволяющих решить данную проблему, он назвал определение критериев, по которым автомобиль можно считать произведенным в России. По словам Путина, сейчас специалисты работают над созданием системы оценки уровня локализации, при этом он тоже занимается данным вопросом и уже имеет представление о подходах к его решению.

Путин отметил, что использование чиновниками автомобилей российского производства является формой поддержки отечественного автопрома, которая к тому же полностью соответствует рыночным принципам: «Государство закупает свое собственное, это абсолютно естественная вещь».

В сентябре 2023 года, после встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности, Путин поручил обеспечить приоритетное использование чиновниками автомобилей производства РФ. За месяц до этого он заявил, что государственные служащие должны пересесть на отечественные машины, добавив: «Если где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного, даже хорошо».

В 2012 году, занимая пост премьер-министра, он выступил с требованием, чтобы все органы государственной и муниципальной власти, а также предприятия, финансируемые из федерального бюджета, закупали автомобили, произведенные на территории «Единого экономического пространства» — в России, Казахстане и Беларуси. А в 2008 году Путин подчеркивал, что в будущем «ни один рубль из казны» не должен расходоваться на покупку импортных автомобилей для чиновников и глав государственных корпораций.

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