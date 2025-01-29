Нетаньяху стал первым лидером, которого Трамп пригласил в Белый дом 29.01.2025, 6:07

Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля уже на следующей неделе посетит Вашингтон.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже на следующей неделе посетит Вашингтон. В частности, он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook-страницу главы израильского правительства.

Как отметили у Нетаньяху, встреча премьера Израиля с Трампом запланирована на вторник, 4 февраля.

«Глава правительства Израиля — первый иностранным лидер, приглашенный в Белый дом в начале второго президентского срока Трампа», - уточняется в сообщении.

К слову, как пишут израильские СМИ, Нетаньяху продолжает восстанавливаться после операции. Она состоялась месяц назад.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com