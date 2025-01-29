Нетаньяху стал первым лидером, которого Трамп пригласил в Белый дом
- 29.01.2025, 6:07
Премьер Израиля уже на следующей неделе посетит Вашингтон.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже на следующей неделе посетит Вашингтон. В частности, он встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook-страницу главы израильского правительства.
Как отметили у Нетаньяху, встреча премьера Израиля с Трампом запланирована на вторник, 4 февраля.
«Глава правительства Израиля — первый иностранным лидер, приглашенный в Белый дом в начале второго президентского срока Трампа», - уточняется в сообщении.
К слову, как пишут израильские СМИ, Нетаньяху продолжает восстанавливаться после операции. Она состоялась месяц назад.