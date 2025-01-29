Антикоррупционное бюро Украины подтвердило открытие дела против Умерова 29.01.2025, 1:01

Рустем Умеров

Министра обороны Украины подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило регистрацию производства в отношении министра обороны Рустема Умерова по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, передает «Интерфакс-Украина».

По ч. 2 ст. 364 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Начато досудебное расследование.

НАБУ отказалось уточнять, что стало основанием для открытия дела и какой процессуальный статус присвоен Умерову, сославшись на недопустимость разглашения подобной информации.

Дело открыли по заявлению Центра противодействия коррупции (ЦПК) Украины, который первым сообщил об уголовном производстве. По сведениям ЦПК, Умеров отказался выполнить решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении на год контракта с директором агентства Мариной Безруковой. Более того, министр уволил двух членов Наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигиря, поддержавших это решение.

Умеров, как утверждает ЦПК, в течение девяти месяцев блокировал создание Наблюдательного совета, а впоследствии пытался ликвидировать Агентство оборонных закупок, объединив его с Государственным оператором тыла (ДОТ). Организация считает, что своими решениями он «уничтожил главную реформу оборонных закупок — независимые закупочные агентства».

Несколькими днями ранее Умеров подтвердил, что контракт Безруковой продлен не будет. «К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, «ливни» контрактов, «слив» информации <...>, пиар бездействия и невыполнение KPI подчиненным предприятием [Минобороны Украины]», — рассказал он.

Закупки вооружения, которые должны быть во время военного положения закрыты, по какой-то причине «превратились в Amazon, где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей», а масштабы этих закупок в ВСУ не ощутили, добавил Умеров.

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